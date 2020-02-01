В Свердловской области проверяют на коронавирус несколько вернувшихся из Китая человек

16:57 | 3.02.2020

Фото: Алексей Сухоруков

В Свердловской области проверяют на коронавирус семь граждан, которые вернулись из Китая. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.



Отмечается, что проведено обследование 11 граждан, вернувшихся из Китая, у которых в течение 14 дней после приезда проявились симптомы ОРВИ. У четырех человек исследования на коронавирус (2019-nCoV) дали отрицательный результат, остальные исследования находятся в работе. Все заболевшие находятся под медицинским наблюдением.



По данным на утро 3 февраля, коронавирусом 2019-nCoV в Китае заразились 17,2 тысяч человек, 361 умер. Более 480 человек, заразившихся коронавирусом, выздоровели и выписались из больницы. Однако врачи предупреждают, что есть риск повторного заражения.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»