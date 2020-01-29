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12:08 | 30.01.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Мэр Ирбита попросил помочь пострадавшим от взрыва в жилом доме

Глава Ирбита Николай Юдин сообщил, что жильцы дома, в котором 28 января прогремел взрыв, крайне нуждаются в материальной помощи. Он обратился к горожанам с просьбой помочь пострадавшим.

Напомним, что 28 января из-за взрыва газа загорелась квартира на четвертом этаже пятиэтажки. В результате пожара погиб 17-летний юноша. Также пострадали жители двух подъездов жилого дома – в 15 квартирах оказались практически полностью уничтожены мебель, бытовая техника и личные вещи жильцов.

– Со своей стороны, мы сделаем все возможное для того, чтобы поддержать их в трудную минуту, однако возможности муниципалитета не безграничны. Именно поэтому я прошу вас оказать содействие в сборе денежных средств для помощи гражданам, пострадавшим от последствий взрыва бытового газа, – цитирует мэра издание 34355.ru

Денежные средства безвозмездно можно направить по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Свердловской области (администрация муниципального образования город Ирбит)
л/счет 04623013370
ИНН 6611001320, КПП 667601001
ОГРН 1056600557452
ОКТМО 65739000
ОКПО 04042018 ОКВЭД 84.11.32
КБК 90120704050040000150
р/с 40101810500000010010
УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г. ЕКАТЕРИНБУРГ
БИК 046577001

В назначении перевода необходимо указать «безвозмездное перечисление для оказания материальной помощи гражданам, пострадавшим от взрыва бытового газа».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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