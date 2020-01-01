В Ирбите проверяют на целостность пятиэтажку, от взрыва в которой погиб 17-летний юноша

В Ирбите на улице Комсомольской специалисты испытательной пожарной лаборатории по Свердловской области обследуют пятиэтажный дом. Его проверяют на целостность после взрыва газа, в результате которого погиб 17-летний юноша. Об этом сообщает МК-Урал.Вчера, 28 января, в квартире на четвертом этаже жилого дома из-за взрыва газа загорелась квартира. В пожаре погиб 17-летний учащийся местного учебного заведения. Личность погибшего установили сотрудники территориального ОВД. Как сообщил пресс-секретарь регионального главка полиции Валерий Горелых, юноша проживал с бабушкой, которой не было дома на момент ЧП. Кроме того, в ближайшую школу эвакуировали 120 человек. Сейчас они все разместились у родственников.Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, с помощью диагностического комплекса «Стрела П» проводится обследование здания. Пожарные дознаватели и следственные органы выясняют причины происшествия.