Жителя Ревды, который убил из-за кроссовок прохожего, отправили в колонию

11:04 | 30.01.2020

Фото: yandex.ru/images

В Ревде осудили 19-летнего местного жителя, который обвиняется в краже, разбое и убийстве. Преступления были совершены в октябре прошлого года.



Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области осенью Семен Колотов распивал во дворе дома спиртное и увидел проходящего мимо мужчину, у которого из кармана выпал сотовый телефон. Прохожий этого не заметил, а Колотов подобрал мобильник и забрал себе. Ущерб составил три тысячи рублей.



Однако на этом Колотов не остановился, он также решил забрать у владельца телефона кроссовки. Злоумышленник подкараулил мужчину и набросился на него, нанося удары кулаками в лицо и ногами в голову. После этого он стащил с ног потерпевшего кроссовки стоимостью около четырех тысяч рублей, надел на себя и скрылся.



Пострадавший мужчина был доставлен в больницу, но ночью скончался от полученных травм. Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком 12 лет и 20 дней в колонии строго режима.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»