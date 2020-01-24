В свердловском ГУ МВД назначили нового замначальника полиции

11:10 | 25.01.2020

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Заместителем начальника полиции ГУ МВД России по Свердловской области назначен подполковник Андрей Васильевич Ремеслов. О его назначении было объявлено в ходе коллегии в региональном главке 24 января.



По данным veved.ru, Андрей Ремеслов родом из Волгограда, коллеги по прошлому месту службы характеризуют его как «достаточно порядочного человека и сотрудника».



В новой должности Андрей Ремеслов будет курировать дежурные части. Ранее её замещал Станислав Каргаев, который в прошлом году был назначен руководителем штаба ГУ МВД.

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