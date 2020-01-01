В Ревде будут судить свердловчанина, обвиняемого в незаконном сбыте 26,1 грамма наркотиков

18:30 | 23.01.2020

Фото:postnews.ru

В Ревде в суд направили уголовное дело по факту незаконного сбыта наркотиков массой 26,1 грамма. Об этом сообщили в МО МВД «Ревдинский».



Обвиняемый приобрел наркотики у неизвестного путем «закладки» и стал их хранить у себя в квартире в Дегтярске. Он договорился со своей сожительницей о незаконном сбыте и расфасовал вещество в 11 пакетиков, после чего стали распространять наркотики на территории Ревды и Дегтярска. Действия сожителей пресекли полицейские.



Обвиняемые полностью признали свою вину и раскаялись. В их отношении было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ. Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»