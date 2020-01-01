Впервые в Екатеринбурге пройдет финал России по страйкболу «Battle Arena»

В Екатеринбурге на полигоне «Контора» с 25 по 26 января пройдет финал турнира по страйкбол-шутеру «BattleArena». Со всей страны съедутся девять команд, чтобы побороться за право представлять Россию на Grand final шестого сезона, который состоится в США 11-12 апреля этого года.Отборочные соревнования пройдут в субботу, а 26 января состоится финал, по итогам которого будет определен победитель. Соревноваться будут команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Якутска, Екатеринбурга, Миасса и Нижнекамска.Действия турнира будут развиваться по сценарию «Информатор». Группе спасения предстоит вывести информатора в зону эвакуации, а группе ликвидации необходимо будет устранить соперников и информатора. Так, каждая команда будет состоять из пяти человек и одного информатора.Организатор отборочного турнира России Battle Arena Алексей Радаев отметил, что у команды из Екатеринбурга есть шансы на победу:– Екатеринбург выступает домом, в принципе, это уже достаточно серьезно. С точки зрения подготовки у них было больше времени потренироваться на данной арене. Хотя, конечно, мы, как организаторы, поменяли арену частично. Ну и команда от Екатеринбурга достаточно серьезная, поэтому я думаю, что они водят в ТОП-3 из тех команд, что претендуют на победу.Обычно соревнования такого масштаба проходили в Москве, но за счет того, что в прошлом году команда с Урала «Сечень» выиграла Чемпионат мира и Чемпионат России, то появилась возможность проведения финала России на Урале, а точнее в Екатеринбурге.– Я думаю, что проведение таких мероприятий важно для Екатеринбурга, – сообщает Алексей Радаев. – Финал проходит впервые за пределами Москвы, и здорово, что право принять у себя остальные команды получили не Санкт-Петербург или Казань, а столица Урала. Это престижно. Ну и важно, так как сейчас находится в тренде патриотическое воспитание.Финальные игры начнутся 26 января в 10:00. Кроме того, в этот день будет организован прямой эфир на YouTube-канале. Организатор надеется, что такая трансляция создаст определенный импульс для занятия стрелковыми видами спорта, в том числе и для молодежи.