В Ревде пропал мужчина. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»

13:39 | 22.01.2020

В Ревде без вести пропал 63-летний Сергей Лузин. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».



По материалам дела, вечером 27 октября 2019 года мужчина ушёл из дома на улице Металлургов, 1А и до сих пор не вернулся. Как полагает следствие, у пропавшего не было намерений куда-либо уехать или скрыться, отсутствовали причины для того, чтобы не сообщать родственникам о своём местонахождении, а также не имелось заболеваний, которые могли бы вызвать потерю памяти, ориентирования во времени и пространстве.



Приметы: рост 170 см, короткие седые волосы. Особые приметы: на груди слева татуировка в виде надписи «НАДЯ», на левом предплечье татуировка в виде образа женщины, на ноге выше колена татуировка в виде креста. На момент исчезновения был одет в тёмную куртку, чёрные сапоги.



Если вам известна информация о местонахождении мужчины – сообщить об этом по телефонам: 8(34397) 3-45-18, 5-15-68 либо по линии «02».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»