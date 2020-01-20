Восемь диких животных погибло на свердловских дорогах с начала года

12:55 | 21.01.2020

Фото: mooseum.ru

За три недели 2020 года на дорогах Свердловской области произошло 8 ДТП с участием диких животных. Как сообщает региональный департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира, в каждом случае животное погибло на месте происшествия. Под колеса попадали косули и лоси.



ДТП происходили как на оживленных трассах (Пермь — Екатеринбург, Екатеринбург –Алапаевск, Екатеринбург – Тюмень, Камышлов – Ирбит), так и на межрайонных дорогах (Пышма – Нагибино), и даже на железной дороге машинистом пассажирского поезда сообщением «Новый Уренгой – Казань».



В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных, Департамент обращает внимание водителей автотранспортных средств на соблюдение скоростного режима, особенно в зонах действия специальных знаков «Дикие животные», а также при движении в утреннее и ночное время суток.

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