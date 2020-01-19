Екатеринбурженка завоевала серебро в первенстве России по конькобежному спорту

13:51 | 20.01.2020

Фото: юность.екатеринбург.рф

Спортсменка из Екатеринбурга заняла второе место на третьем этапе первенства России по конькобежному спорту. Соревнования прошли в московском ледовом дворце «Крылатское».



Воспитанница екатеринбургской «Юности» Екатерина Кошелева завоевала серебро на дистанции 1,5 километра с результатом 2:04,74. Екатеринбурженка уступила победу лишь спортсменке из Московской области.



Кроме того, Екатерина стартовала в гонке на три километре и заняла в ней также второе место.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»