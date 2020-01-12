Бывший свердловский банкир скрылся от суда

14:21 | 13.01.2020

Бывший председатель Совета директоров первоуральского банка ООО КБ «Универсал» Армен Акопян, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, скрылся от суда, где рассматривалось уголовное дело в отношении него. Заседания в Первоуральском городском суде стартовали 28 октября, после чего обвиняемый перестал приходить в суд. В настоящее время место его пребывания неизвестно, производство по делу приостановлено.



Напомним, что рганами предварительного расследования Акопян обвиняется в совершении в период с декабря 2008 года по 20 апреля 2009 года мошенничества в особо крупном размере в сумме 17,7 миллионов рублей.



Ранее, 26 июля 2019 года Первоуральский городской суд прекратил уголовное дело в связи с истечением срока давности уголовного преследования, но прокуратура подала апелляционное представление, которое было удовлетворено, и дело направлено на новое рассмотрение.



Армен Акопян уже скрывался от следствия в 2015 году, но в декабре 2018 года он был задержан в Москве.



Потерпевшим по уголовному делу проходит Управление Центрального Банка РФ.



Отметим, что банк «Универсал» существовал с 1993 по 2009 год. В 2009 году ЦБ РФ назначил конкурсное управление, а через несколько месяцев отозвал лицензию.

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