Следователи проводят проверку по факту пропажи 15-летней девочки из Ревды

20:03 | 10.01.2020

Фото: СКР по Свердловской области

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту пропажи 15-летней жительницы Ревды. Виктория Логиновских приехала 6 января в Верхнюю Пышму к подруге в гости, однако после этого информации о ней не появлялось.



По данным следователей, девушку также видели в Екатеринбурге. Как уточнили в ведомстве, Викторию заметили на территории Октябрьского района города. Теперь следственный отдел по Октябрьскому району проводит доследственную проверку по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней.



Совместно с сотрудниками полиции и волонтерами следователи выполняют комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление местонахождения девочки и обстоятельств ее пропажи.



Следователи призывают всех, кто знает что-либо о местонахождении Виктории Логиновских, сообщить по телефонам следственного отдела: +7 (343) 261-11-17, +7 912 063 90 77 либо по линии 02.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»