Прокуратура обжаловала приговор Марине Мартемьяновой, сбившей двух девушек в Белоярке

17:47 | 9.01.2020

Фото: ОТВ

Прокуратура внесла апелляционное представление на чересчур мягкий приговор Белоярского районного суда в отношении Марины Мартемьяновой, сбившей в состоянии опьянения на автомобиле двух несовершеннолетних девушек. 30 декабря суд признал её виновной по ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом в состоянии опьянения») с назначением наказания наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.



Прокуратура после изучения приговора приняла решение его обжаловать в апелляционном порядке в Свердловский областной суд. Прокуратура в апелляционном представлении не согласилась с квалификацией действий подсудимой, установленной судом 1 инстанции, а также указала на чрезмерную мягкость назначенного подсудимой наказания. Так, в ходе судебного процесса государственный обвинитель поддержал квалификацию действий подсудимой по ч. 3 ст. 30, пп. «а, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление»), просив суд назначить наказание в виде 9 лет лишения свободы.





Напомним, что подсудимая, выехав на автомобиле на полосу для встречного движения, допустила наезд на двух девушек-пешеходов, 2001 г.р. В дальнейшем обвиняемая, развернувшись, вновь совершила наезд на лежащую на проезжей части девушку. После чего скрылась с места происшествия. В результате преступления одной пострадавшей причинен тяжкий вред здоровью, второй – вред здоровью средней тяжести.

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