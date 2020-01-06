В Екатеринбургской епархии рассказали о графике богослужений в Святки

15:12 | 8.01.2020

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл в дни Святок с 7 по 19 января совершит ряд богослужений в храмах.



Так, сегодня, 8 января, Божественная литургия состоится в храме первоверховных апостолов Петра и Павла в Первоуральске. 9 января Митрополит Кирилл проведет литургию в Храме- Памятнике на Крови города Екатеринбурга, а 10 января возглавит вечерню в храме мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии в Ирбите.



Далее, 11 января, владыка возглавит Божественную литургию в Свято-Николаевском женском монастыре города Туринска Алапаевской епархии, 12 января – в храме Рождества Христова в поселке Лосином, 13 января – в храме Рождества Христова в Екатеринбурге, 14 января – в Вознесенском архиерейском подворье города Екатеринбурга, а также всенощное бдение в мужском монастыре во имя святых Царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма. Кроме того, 15 января на Ганиной яме будет совершена и Божественная литургия.



Завершит серию богослужений 17 января архиерейская Божественная литургия в храме святого праведного Симеона Верхотурского при Свято-Симеоновской православной гимназии города Екатеринбурга.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»