На трассе Пермь — Екатеринбург произошло серьёзное ДТП. Есть пострадавшие

18:19 | 6.01.2020

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Сегодня днём на 303-м километре трассы Пермь-Екатеринбург произошло ДТП – разбились сразу три легковых автомобиля. В отделе пропаганды областной Госавтоинспекции рассказали, что аварию, вероятно, спровоцировала водитель автомобиля Hyundai, не справившаяся с управлением. Она выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилями Volkswagen и Toyota.



В результате аварии пострадали 5 человек: водитель и два пассажира Hyundai (в их числе 8-летний ребёнок), а также водитель и пассажир Volkswagen. Одной девушке, потерявшей сознание, оказали медицинскую помощь прямо на переднем сиденье автомобиля.



Добавим, что ДТП спровоцировало пробки в екатеринбургском направлении, об этом рассказали участники дорожного движения. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и ГИБДД. Также там находятся четыре машины скорой помощи. Движение при этом не ограничено.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»