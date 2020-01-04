На севере Свердловской области спасатели вызволили из снежного плена рыбаков

18:13 | 6.01.2020

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Спасатели Карпинского поисково-спасательного отряда, добрались на снегоходах до рыбаков, попросивших вчера, 5 января, о помощи в связи с поломкой одного из трёх внедорожников на которых они отправились на рыбалку.



Прибыв на место, спасатели помогли вызволить из глубокого, размокшего снега два исправных внедорожника и сопроводили их до посёлка Первомайский Серовского городского округа.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, жизни и здоровью рыбаков ничто не угрожает. Вопрос об эвакуации неисправного внедорожника, который остался на месте поломки, владелец будет решать самостоятельно.



Напомним, рыбаки из Нижнего Тагила отправились на рыбалку на трех автомобилях. 5 января они уже возвращались назад, но один из автомобилей сломался, а два других застряли в снегу в 10 километрах от поселка Ликино Гаринского городского округа. Сообщение, о попавших в неприятную ситуацию рыбаках в Единую дежурно-диспетчерскую службу Серова поступило от местного жителя, который возвращаясь с рыбалки на снегоходе, встретил терпящую бедствие группу. Ночью 6 января к ним на помощь выдвинулась группа спасателей из 6 человек на 2-х единицах техники.

© «Вечерние ведомости»