Сотрудники МЧС усилили патрулирование водоёмов во время новогодних праздников

14:00 | 6.01.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) проводят усиленное патрулирование водоёмов Свердловской области. Особое внимание сотрудники МЧС уделяют местам массового выхода на лёд – их на Среднем Урале сейчас насчитывается 55.



Причиной усиленного патрулирования акваторий водоёмов Среднего Урала в новогодние каникулы стала печальная статистика, опубликованная на официальном сайте ГУ МЧС России по Свердловской области: «В 2019 году реках, прудах и озёрах Свердловской области утонули 66 человек, 11 из которых – дети». Также в сообщении ведомства рассказывается о том, где в регионе уже были проведены рейды: «Профилактические рейды прошли и на Верх-Исетском пруду г.Екатеринбурга, где ледяной покров до сих пор установился не на всей акватории. Правила безопасности на льду сотрудники МЧС разъяснили горожанам у акватории Нижнего пруда р.Бобровки в г.Артёмовском, где особое внимание уделили детям, проводящим свободное время у берега и на пирсах. В г.Ирбите на реке, давшей название городу, специалисты ГИМС проинструктировали рыбаков, вышедших на лёд за уловом».



Спасатели напоминают свердловчанам о правилах безопасного поведения на льду: всегда нужно надевать спасательный жилет и брать с собой палку, которой можно проверить путь: «Если палка проваливается, снег вокруг стал мокрым, ходить туда опасно». Сотрудники МЧС также рекомендуют обходить стороной места впадения рек, сбросы воды с заводов, растительность и большие кучи снега – там лед тоньше.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»