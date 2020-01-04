Новости дня
14:00 | 6.01.2020
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
Сотрудники МЧС усилили патрулирование водоёмов во время новогодних праздников
Причиной усиленного патрулирования акваторий водоёмов Среднего Урала в новогодние каникулы стала печальная статистика, опубликованная на официальном сайте ГУ МЧС России по Свердловской области: «В 2019 году реках, прудах и озёрах Свердловской области утонули 66 человек, 11 из которых – дети». Также в сообщении ведомства рассказывается о том, где в регионе уже были проведены рейды: «Профилактические рейды прошли и на Верх-Исетском пруду г.Екатеринбурга, где ледяной покров до сих пор установился не на всей акватории. Правила безопасности на льду сотрудники МЧС разъяснили горожанам у акватории Нижнего пруда р.Бобровки в г.Артёмовском, где особое внимание уделили детям, проводящим свободное время у берега и на пирсах. В г.Ирбите на реке, давшей название городу, специалисты ГИМС проинструктировали рыбаков, вышедших на лёд за уловом».
Спасатели напоминают свердловчанам о правилах безопасного поведения на льду: всегда нужно надевать спасательный жилет и брать с собой палку, которой можно проверить путь: «Если палка проваливается, снег вокруг стал мокрым, ходить туда опасно». Сотрудники МЧС также рекомендуют обходить стороной места впадения рек, сбросы воды с заводов, растительность и большие кучи снега – там лед тоньше.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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