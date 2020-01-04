 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

14:00 | 6.01.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сотрудники МЧС усилили патрулирование водоёмов во время новогодних праздников

Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) проводят усиленное патрулирование водоёмов Свердловской области. Особое внимание сотрудники МЧС уделяют местам массового выхода на лёд – их на Среднем Урале сейчас насчитывается 55.

Причиной усиленного патрулирования акваторий водоёмов Среднего Урала в новогодние каникулы стала печальная статистика, опубликованная на официальном сайте ГУ МЧС России по Свердловской области: «В 2019 году реках, прудах и озёрах Свердловской области утонули 66 человек, 11 из которых – дети». Также в сообщении ведомства рассказывается о том, где в регионе уже были проведены рейды: «Профилактические рейды прошли и на Верх-Исетском пруду г.Екатеринбурга, где ледяной покров до сих пор установился не на всей акватории. Правила безопасности на льду сотрудники МЧС разъяснили горожанам у акватории Нижнего пруда р.Бобровки в г.Артёмовском, где особое внимание уделили детям, проводящим свободное время у берега и на пирсах. В г.Ирбите на реке, давшей название городу, специалисты ГИМС проинструктировали рыбаков, вышедших на лёд за уловом».

Спасатели напоминают свердловчанам о правилах безопасного поведения на льду: всегда нужно надевать спасательный жилет и брать с собой палку, которой можно проверить путь: «Если палка проваливается, снег вокруг стал мокрым, ходить туда опасно». Сотрудники МЧС также рекомендуют обходить стороной места впадения рек, сбросы воды с заводов, растительность и большие кучи снега – там лед тоньше.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

14:00 | 6.01.2020
Сотрудники МЧС усилили патрулирование водоёмов во время новогодних праздников

13:30 | 6.01.2020
На Среднем Урале нашли мертвой 16-летнюю девушку. Она замёрзла

13:02 | 6.01.2020
На севере Свердловской области проходит операция по спасению рыбаков

12:36 | 6.01.2020
Екатеринбургская епархия сообщила время общегородских праздничных богослужений в Рождество

11:34 | 6.01.2020
В МЧС рассказали свердловчанам, как безопасно провести Рождество

11:06 | 6.01.2020
Пассажира рейса Екатеринбург—Иркутск задержали за курение на борту

05.01.2020

19:49 | 5.01.2020
В Екатеринбурге пройдет фестиваль ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда»

19:33 | 5.01.2020
Синоптики рассказали о том, какая погода ждёт жителей Свердловской области в Рождество

19:15 | 5.01.2020
Ссора между двумя пьяными жителями Североуральска закончилась перестрелкой

17:22 | 5.01.2020
В МЧС рассказали, как уберечь ребенка от обморожений и травм

16:13 | 5.01.2020
В Екатеринбурге из-за аварии отключили холодную воду в четырёх домах

16:00 | 5.01.2020
Полиция Екатеринбурга проводит профилактическую операцию «Комендантский патруль»

15:33 | 5.01.2020
В Ирбите полицейские устроили погоню за автобусом, чтобы вернуть ребёнку забытый рюкзак с подарком от отца

14:36 | 5.01.2020
Жителям посёлков в пригороде Нижнего Тагила вернули электричество

14:12 | 5.01.2020
В Екатеринбурге изменится движение троллейбуса №12 из-за аварии на водопроводе

13:52 | 5.01.2020
Пропавший под Новый год мужчина нашёлся в больнице Екатеринбурга

12:45 | 5.01.2020
Мать шестилетней девочки, рассказавшей о домогательствах со стороны её сожителя, подаст иск о клевете

12:25 | 5.01.2020
Жители Среднего Урала смогут разглядеть астероид на ночном небе

комментариев: 1

11:14 | 5.01.2020
Часть пригорода Нижнего Тагила вновь осталась без электричества

10:39 | 5.01.2020
Под Ирбитом столкнулись две иномарки. Пострадали пять человек, включая двухлетнего ребёнка

04.01.2020

20:29 | 4.01.2020
В Екатеринбурге неизвестный выстрелил в хаски, её спасают ветеринары

19:18 | 4.01.2020
В екатеринбургском аэропорту двух пассажирок задержали за ругань

18:03 | 4.01.2020
Дети из поселка Ис, спасшие людей из пожара, посетили новогодний парк «ЭкспоЕлка»

17:42 | 4.01.2020
В Свердловской области произошло ДТП, в котором пострадала пассажирка легковушки

17:24 | 4.01.2020
Случай нападения енота на девочку в Екатеринбурге проверяет Следственный комитет

16:13 | 4.01.2020
Пожарные проверили храмы Свердловской области перед Рождественскими богослужениями

15:00 | 4.01.2020
Митрополит Кирилл проведет богослужения Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга на Рождество

14:45 | 4.01.2020
Путин поручил правительству РФ оказать содействие Свердловской области в проведении Универсиады-2023

14:11 | 4.01.2020
В Реже произошло ДТП, в котором пострадала женщина

13:42 | 4.01.2020
В екатеринбургском контактном зоопарке девочку покусал енот

13:02 | 4.01.2020
За праздники в Свердловской области сотрудники ГИБДД поймали более 250 нетрезвых водителей

12:39 | 4.01.2020
В Екатеринбурге следователи проверят семью, в которой шестилетняя девочка пожаловалась на педофила

12:14 | 4.01.2020
В Екатеринбурге пройдут легкоатлетические «Рождественские старты»

11:28 | 4.01.2020
В Свердловской области подорожают билеты на электрички

10:38 | 4.01.2020
Свердловчанам рассказали о том, как безопасно покататься на «ватрушке»

09:58 | 4.01.2020
В массовом ДТП на трассе Екатеринбург – Шадринск – Курган погибла женщина и пострадали двое детей





Мы в соцсетях



Архив
«    Январь      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 


 