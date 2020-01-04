Пассажира рейса Екатеринбург—Иркутск задержали за курение на борту

11:06 | 6.01.2020

Фото: ЯСИА

Полиция привлекла к административной ответственности пассажира самолета, выполнявшего рейс Екатеринбург — Иркутск. Причиной стало то, что он курил на борту. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирского Линейного управления МВД России на транспорте.



«В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту города Иркутска поступило сообщение о том, что на борт самолета авиарейса сообщением Екатеринбург — Иркутск вызывают наряд полиции. Прибывшим на место происшествия полицейским представители экипажа пояснили, что один из пассажиров во время полета курил в туалетной комнате», — говорится в сообщении на сайте ведомства.



Пассажир был доставлен в дежурную часть полиции, где в отношении него составлен протокол по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 6.24 КоАП РФ ("Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах"). Нарушителем оказался ранее судимый 36-летний житель города Уссурийска. Ему грозит штраф в размере от 500 до 1,5 тыс. рублей.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»