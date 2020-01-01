Под Ирбитом столкнулись две иномарки. Пострадали пять человек, включая двухлетнего ребёнка

10:39 | 5.01.2020

Фото: ГИБДД по Свердловской области

4 января, в шестом часу вечера на 46-м километре дороги Артемовский — Зайково произошло ДТП, в котором пострадали пять человек, включая двухлетнюю девочку. Как рассказали в ГИБДД по Свердловской области, водитель Toyota Corolla не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mitsubishi Lancer.



В результате аварии водитель Toyota получил закрытую черепно-мозговую травму, тупую травму живота и открытый перелом костей таза. Пассажирка автомобиля тоже пострадала: врачи диагностировали у неё тупую травму живота и перелом ребер слева. 37-летний водитель автомобиля Mitsubishi получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер слева. Также в машине находилась 35-летняя женщина. Её госпитализировали с переломом предплечья, травмами головы и живота.



- В момент ДТП в автомобиле Mitsubishi на заднем пассажирском сидении справа находилась двухлетняя девочка, которая перевозилась в детском удерживающем устройстве, -рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. - Только благодаря этому она не получила серьезных травм.



Все пострадавшие госпитализированы в ЦГБ города Ирбита.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»