В Екатеринбурге на склоне горы сноубордист получил травму

20:55 | 1.01.2020

Фото: МВД России по Свердловской области

Сегодня вечером администрация горнолыжного комплекса Уктус обратилась к спасателям Уральского регионального поисково-спасательного отряда с информацией о повреждении ноги сноубордистом. Мужчина не мог самостоятельно спуститься вниз.



Спасатели поднялись на гору на снегоходе и оказали доврачебную помощь пострадавшему, доставили его в травмпункт горнолыжного комплекса. ГУ МЧС России по Свердловской области сообщает, что 37-летний спортсмен вывихнул коленный сустав. На данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.



Свердловские спасатели напоминают, что высокие скорости, развиваемые спортсменами при спуске, являются причиной получения травм. Во избежание ситуаций, опасных для здоровья, необходимо соблюдать правила безопасного поведения на горнолыжных склонах.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»