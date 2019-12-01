На Урале перекроют Тюменский тракт для установки информационного табло

21:08 | 25.12.2019

Фото: m.adrgroup.su

Для установки информационного табло на Тюменском тракте в ночь на 27 декабря полностью закроют движение автомобилей. Речь идет о работах на 151 километре дороги.



Специалисты буду устанавливать табло переменной информации, по которому водители смогут узнавать дату, время, температуру воздуха, направление ветра и другую информацию об обстановке на дороге. Планируется, что движение будет ограничено в оба направления с 01:15 до -01:30 27 декабря.



В «Уралуправтодоре» водителей попросили с пониманием отнестись к неудобствам, а также соблюдать ПДД.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»