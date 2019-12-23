Свердловский облсуд вынесет приговор убийце двухлетней девочки

10:28 | 24.12.2019

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Свердловский областной суд вынесет приговор в отношении 40-летнего жителя Ирбита, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью двухлетней девочки. Прокуратура утвердила обвинительное заключение.



В пресс-службе надзорного ведомства рассказали, что преступление было совершено еще 23 марта в Ирбите. По версии следствия, обвиняемый вместе с падчерицей распивал спиртные напитки. У женщины было двое детей – двух и трех лет. Она ушла на работу, а малышей оставила с мужчиной.



Обвиняемый продолжил распивать спиртное, но тут двухлетняя малышка, когда играла, случайно уронила кружку с алкоголем. Мужчина толкнул ее. А когда девочка уронила кружку второй раз, он разъярился, вынес ее в коридор и нанес 48 ударов ножом. Также не менее 15 раз он ударил ребенка об холодильник. Малышка скончалась на месте.



Позднее мужчина заявил, что не знает убийцу девочки. Однако в ходе допроса его попросили объяснить, почему дверь была закрыта изнутри и он сам ее открыл полицейским. В этот раз мужчина признал свою вину в совершении преступления.



Теперь обвиняемому грозит лишение свободы вплоть до пожизненного заключения.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»