В Екатеринбурге коммунальщики продолжают устранять последствия снегопада

15:03 | 23.12.2019

Фото: Вечерние Ведомости

Сотрудники коммунальных служб уральской столицы продолжают вести работы по устранению последствий снегопада. Как рассказали в пресс-службе администрации города Екатеринбурга, уборка снега не прекращалась и на выходных.



Отмечается, что ситуация осложнилась похолоданием, из-за которого на выходных дороги покрылись ледяной коркой.



В субботу, 21 декабря, на улицы города вышли 240 единиц техники и 432 рабочих и вывезли на полигоны 2 тысячи 725 тонн снега, а также рассыпали более 40 тонн реагента и 6,3 тонны мелкой щебенки. В ночь с 21 на 22 декабря город прибирали 371 единица техники и 158 рабочих, они вывезли на полигоны 9 тысяч 323 тонны снега и использовали более 76 тонн противогололедных материалов. В воскресенье, 22 декабря, на дорогах работали 228машин и 437 рабочих.



Сегодня, 23 декабря, рабочие продолжают чистить город от снега.



Добавим, что всего за декабрь коммунальные службы вывезли более 103 тысяч тонн снега.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»