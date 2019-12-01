В Ирбите мужчине дали десять лет «строгача» за преступления в отношении своей знакомой и её мамы

13:57 | 20.12.2019

Фото: versiya.info

В Ирбите 58-летнего жителя Рязанской области признали виновным в преступлениях в отношении своей знакомой и её мамы.



По материалам дела, вечером 4 мая мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения в гостях у своей знакомой. Они начали ссориться, и в ходе конфликта подсудимый причинил женщине множественные удары ногами и руками. Через непродолжительное время пострадавшая скончалась.



Также злоумышленник нанёс несколько ударов руками и ногами матери своей знакомой, после чего высказал в адрес пожилой женщины угрозу убийством.



Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»