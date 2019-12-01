В Екатеринбурге задержан организатор убийства арбитражного управляющего Яшина

16:08 | 13.12.2019

Владимир Яшин, фото: Яромир Романов / Znak.com

В Екатеринбурге сыщиками из подразделений по борьбе с организованной преступностью и «убойного» отдела Управления уголовного розыска свердловского главка задержан предполагаемый организатор убийства арбитражного управляющего Владимира Яшина, сообщают источники «Вечерних ведомостей» в силовых структурах.



В организации похищения, пыток и убийства подозревается некий Алексей Марков. По информации veved.ru Марков ранее отбывал наказание вместе с одним из трех других задержанных по этому делу – Юрием Мусохрановым.



Раскрытием дела и задержанием подозреваемых занимались сыщики областного отдела по борьбе с организованной преступностью и сотрудники убойного отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области. А ведет дело Орджоникидзевский следственный отдел СУ СКР по Свердловской области.



Напомним, арбитражный управляющий Яшин был убит в начале декабря. По информации нашего издания, злоумышленники, зная, что Яшин является подсудимым по делу о мошенничестве, решили, что деньги у него есть, а в полицию Владимир Яшин обращаться не станет. По предварительной информации группа из четырех человек, лидером которой и является Алексей Марков, похитили Яшина, отвезли его на съемную квартиру, долго пытали. Таким образом похитители пытались выбить из Яшина крупную сумму денег. Однако арбитражному управляющему стало плохо после очередной пытки, реанимировать Яшина преступники не стали. А тело уже убитого юриста просто выбросили из машины на обочине.



На данный момент трое подозреваемых – Магафур Султанов, Василий Паршин и Юрий Мусохранов, по решению Орджоникидзевского районного суда, находятся под арестом до 5 февраля 2020 года. Об избрании меры пресечения для организатора убийства Маркова пока неизвестно.

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