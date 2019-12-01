Екатеринбурженка взяла 12 золотых медалей на Кубке России по плаванию

18:02 | 6.12.2019

Фото: МБУ СШ «Юность»

Жительница Екатеринбурга Полина Билалова одержала сразу 12 побед на Кубке России по плаванию (спорт глухих), прошедшем в Пензе с 28 по 30 ноября, об этом рассказали в пресс-службе администрации уральской столице.



Отмечается, что в общей сложности воспитанница МБУ СШ «Юность» завоевала 14 медалей. Она завоевала 6 золотых наград в абсолютном возрасте, 6 личных, а также взяла «серебро» и «бронзу».



Добавим, что в соревнованиях принимали участие 200 спортсменов из 34 регионов России. Всего за три дня в Пензе были разыграны 52 комплекта наград.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»