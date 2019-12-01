Бывший командир полка ППСП Екатеринбурга восстановился в должности через суд

15:15 | 6.12.2019

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга сегодня, 6 декабря, удовлетворил исковые требования бывшего командира полка патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Екатеринбургу Сергея Васильева о восстановлении в должности и оспаривании заключения служебной проверки. Он был уволен после скандала, когда троих бойцов ППСП заподозрили в изнасиловании проститутки.



Свое увольнение он посчитал незаконным, и обратился в суд с иском к УМВД России по Екатеринбургу, ГУ МВД России по Свердловской области и МВД РФ. Суд требования удовлетворил в полном объеме, уже с понедельника, С 9 декабря, Сергей Васильев выйдет на работу.



Между тем, руководству УМВД придется искать иную должность для нового командира полка ППСП Романа Ярыша, назначенного на прошлой неделе, и сразу же ушедшего в отпуск.



В ППСП сослуживцы Васильева на условиях анонимности отмечают, что он достойный человек, благодаря которому подразделение удается сохранить как боевую единицу.

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