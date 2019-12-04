В Свердловской области появилась 29 вертолетная медплощадка

12:31 | 5.12.2019

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области в рамках развития санавиации запустили 29 вертолетную площадку. Как рассказали в департаменте информационной политики региона, её построили в Сысертской центральной районной больнице.



Продолжительность полета для пациентов в больницы до областных медучреждений не будет превышать 20 минут. Отмечается, что сортировочно-эвакуационная площадка сможет принимать воздушные судна даже в темное время суток.



Следует добавить, что в первый день работы площадки медики успешно эвакуировали одну из пациенток в областную клиническую больницу.



Всего в 2019 году при помощи санитарных вертолетов было эвакуировано более 600 пациентов.







Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»