В Ивделе виновного в смерти ребенка лишь оштрафуют

14:18 | 27.11.2019

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

В Ивделе директора спорткомплекса, где футбольными воротами убило ребенка, оштрафуют.



По данным следствия, обвиняемый допустил использование не соответствующих требованиям безопасности футбольных ворот – конструкция не была оснащена стабилизирующей системой. В результате этого нарушения в сентябре ворота упали на подростка 2004 года рождения. Ребенок скончался на месте от закрытой черепно-мозговой травмы.



На завершающей стадии расследования обвиняемый подал ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа. Следствие согласилось, поскольку обвиняемый совершил преступление впервые, а также возместил моральный вред родственникам погибшего, сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»