В Ивделе виновного в смерти ребенка лишь оштрафуют

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Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области
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По данным следствия, обвиняемый допустил использование не соответствующих требованиям безопасности футбольных ворот – конструкция не была оснащена стабилизирующей системой. В результате этого нарушения в сентябре ворота упали на подростка 2004 года рождения. Ребенок скончался на месте от закрытой черепно-мозговой травмы.
На завершающей стадии расследования обвиняемый подал ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении судебного штрафа. Следствие согласилось, поскольку обвиняемый совершил преступление впервые, а также возместил моральный вред родственникам погибшего, сообщает пресс-служба СКР по Свердловской области.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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