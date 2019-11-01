В Ивделе будут судить сотрудника колонии, обвиняемого в совершении преступлений коррупционного характера

18:47 | 22.11.2019

Фото: ivbg.ru

В Ивделе будут судить сотрудника исполнения службы наказаний, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение и растрата, совершённое лицом с использованием своего служебного положения) и ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), об этом рассказали в СУ СКР по Свердловской области.



В 2018 году мужчина временно исполнял обязанности начальника исправительной колонии №63 города Ивделя. В это время он присвоил себе более 43 тысяч рублей, полученные от продажи дров, производством которых занимались в учреждении. Деньги он потратил на ремонт своей квартиры и покупку запчастей на ремонт автомобиля рабочего, занимавшегося этим ремонтом.



Следует отметить, что ремонтом машины занимались заключенные ИК-63. Сотрудник колонии дал заключенному, выполняющему функции коменданта хозяйственного двора колонии, незаконное указание о занижении объема производственных работ и количества часов, потраченных на работы. Такое злоупотребление должностными полномочиями привело к материальному ущербу на сумму около 30 тысяч рублей.



На данный момент дело сотрудника колонии направлено следователями в суд для рассмотрения по существу.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»