Почтили память погибших сотрудников МВД: на Урале состоялся турнир «Русский воин»

В Краснотурьинске состоялось открытое первенство по тхэквондо «Русский воин». Мероприятие посвящено памяти сотрудников МВД, погибших при исполнении служебного долга, сообщает руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.Первенство проходило в рамках всероссийской профилактической акции «Нет ненависти и вражде», направленной против проявлений экстремизма и вовлечения молодежи в противоправную деятельность.В соревновании приняли участие бойцы Среднего Урала, Москвы и ХМАО. Всего было 115 спортсменов в возрасте от пяти лет.«По сведениям специалистов, ежегодно в нашей области порядка 90% лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за преступления экстремистской направленности, составляет молодежь в возрасте до 30 лет. В этом плане сложно переоценить важность подобных мероприятий, направленных на отвлечение подрастающего поколения от улицы. От качества профилактической работы зависит будущее нашей страны. И это не пустые слова, для тех, кто понимает, о чем идет речь. В целом, турнир прошел достойно. Травм участников и спортивных нарушений не допущено. Праздник удался»,- сообщил Валерий Горелых.