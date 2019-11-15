В Екатеринбурге появилась новая яблоневая аллея

20:47 | 16.11.2019

Фото предоставлено «Группой ЛСР на Урале»

Сегодня в Екатеринбурге открылось новое место для отдыха – яблоневая аллея со скамейками, выполненными в космическом стиле. Новая аллея появилась на улице 40-летия Комсомола.



Только что открывшееся место отдыха посвящено столетию молодёжной организации, истории завода ЖБИ и людям, благодаря которым было построено предприятие, давшее начало массовой застройке города в 1957 году. Из изделий этого завода построены жилые микрорайоны Комсомольский, Парковый, Юго-Западный, Ботанический и Синие Камни.



На аллее установлены антивандальные скамейки космической формы, эко-урны, предназначенные для помощи «Спецавтобазе» в сортировке мусора, и гранитная стела с памятной табличкой. Также там высажены яблони разных сортов и кустарники.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»