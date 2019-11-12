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13:29 | 13.11.2019

Фото с места ЧП предоставлено В.Н. Горелых

На заснеженной трассе в ДТП едва не погибла сотрудница ОВД Алапаевска

Инспекторы ДПС отдела полиции города Реж спасли от вероятного трагического финала свою коллегу из ОВД Алапаевска, которая попала в серьезное дорожно-транспортное происшествие на личном автомобиле, сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, накануне утром наряд ГИБДД патрулировал трассу, соединяющую Реж с Екатеринбургом. На 73-м километре заснеженной дороги полицейские увидели следы тормозного пути транспортного средства, которые проходили через всю встречную полосу и заканчивались в кювете. В овраге находился «перевёртыш». Пострадавший автомобиль «КИА» наполовину находился в болоте, мутная жижа уже полностью закрывала окна салона.

Внутри оказалась девушка-водитель. Она сообщила, что в машину просачивается вода. Стражи порядка приступили к спасению женщины. Слаженные действия представителей МВД позволили оперативно извлечь автоледи из невольного плена. Как выяснилось чуть позже, потерпевшей оказалась их коллегой – сотрудницей ИВС ОВД Алапаевска, студентка пятого курса Уральского юридического университета. Сержант полиции Виктория 1997 года рождения, пояснила инспекторам ГИБДД, что двигалась по трассе одна, попутных и встречных автомобилей вблизи не было. В какой-то момент ее машину начало заносить из стороны в сторону на скользком покрытии, она попыталась предотвратить аварию, нажав на педаль тормоза, но это не помогло.

Чтобы извлечь «перевертыша» из болота, сотрудники полиции вызвали тягач МЧС, а до его прибытия пригласили взволнованную девушку согреться в патрульную машину. Помощь медиков, прибывших на место происшествия, к счастью, не потребовалась, серьезных травм пострадавшая не получила. Вскоре девушку-водителя увезли домой ее родители.

© «Вечерние ведомости»

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