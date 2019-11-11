На Урале неоднократно судимого мужчину обвиняют в убийстве

14:17 | 12.11.2019

На Урале 44-летнего ранее неоднократно судимого жителя Ирбитского района обвиняют в убийстве.



По материалам дела, 17 августа обвиняемый в продуктовом магазине познакомился с ранее судимым 35-летним мужчиной. Они взяли спиртные напитки. В процессе застолья между ними возник конфликт, в ходе которого один мужчина назвал другого оскорбительниц словом.



Обвиняемый взял нож и вонзил его в шею своему оппоненту. Потерпевший выбежал из дома во двор, где и скончался.



Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»