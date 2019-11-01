Прокуратура направила в суд резонансное дело детского врача-хирурга из Алапаевска

10:49 | 8.11.2019

Прокуратура подписала обвинительное заключение по уголовному делу детского врача-хирурга из Алапаевска, которая обвиняется по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения по существу в Алапаевский городской суд, при этом, по словам Ирины Козловой, противоречия, которые были в уголовном деле, так и не устранены.



Напомним, девушка оказала медицинскую помощь трехлетнему больному ребенку, присутствовала в ходе операции по собственной инициативе и просьбе коллег, но маленький пациент умер, а к Ирине Козловой появились претензии у следователей, хотя она не является оперирующим врачом и лишь ассистировала хирургу.



После того, как история получила широкий общественный резонанс, прокуратура повторно (уже в третий раз) вернула уголовное дело на дополнительное расследование в следственный отдел по городу Алапаевск свердловского СКР. Однако в течение месяца всё, что сделал следователь – лишь допросил начальника юридического отдела Министерства здравоохранения Свердловской области, пояснения которого сводятся к тому, что Ирина Козлова – невиновна. Об этом же неоднократно заявляли и другие специалисты.



Кроме этого, следователь также считает, что Ирина Козлова должна была предусмотреть летальный исход ребенка, хотя данное утверждение весьма спорно. Данный случай был уникальный, что подтверждают и специалисты Министерства здравоохранения Свердловской области. Все врачи, осматривающие пациента, в том числе из Территориального центра медицины катастроф, поставили диагноз «острая кишечная непроходимость» (при подобном диагнозе у врачей в «запасе» есть 1-2 суток), однако смерть наступила от отравления деструктивным ядом и острой почечной недостаточности. Предвидеть этого не мог никто.



За девушку заступился и депутат Государственной думы РФ Дмитрий Ионин, и профессиональное сообщество.



«Ирина Козлова сделала все возможное, чтобы оказать помощь тяжелому пациенту. Теперь же ей грозит судимость, и, если дело все же дойдет до приговора, то, возможно и запрет на врачебную деятельность, то есть она может лишиться любимой работы и достатка», – рассказал Дмитрий Ионин.

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