Новости дня
13:40 | 7.11.2019
Фото: Андрей Альшевских
Прокуратура внесла представление главе администрации Дегтярска из-за вырубки деревьев на аллее славы
Обеспокоенные горожане обратились к депутату Государственной думы РФ Андрею Альшевских, после чего надзорное ведомство начало проверку.
Как сообщает прокуратура Свердловской области в ответе на запрос Андрея Альшевских, 1 августа 2019 года директор МКУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» подал заявление в муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Дегтярск» о выдаче разрешения на вырубку деревьев, которое было выдано на следующий день.
Между тем, как установила прокуратура, у «УЖКХ» не было полномочий на выдачу такого разрешения. Кроме этого, выяснилось, что документ не предусматривает размер, место и сроки компенсационных посадок, что ставит под угрозу восполнение экологического ущерба.
В целях устранения выявленных нарушений главе администрации Дегтярска Вадиму Пильникову внесено прокурорское представление.
По факту рубки деревьев сотрудниками полиции организована доследственная проверка, произведен осмотр места происшествия. Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры.
© «Вечерние ведомости»
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