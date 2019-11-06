Прокуратура внесла представление главе администрации Дегтярска из-за вырубки деревьев на аллее славы

13:40 | 7.11.2019

Фото: Андрей Альшевских

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура выявила множество нарушений при рубке деревьев в Дегтярске, где местные чиновники дали разрешение на вырубку зеленых насаждений на территории лыжной базы для строительства спортивного комплекса «Олимп». Согласно документу, под снос попали 80 лиственниц, 32 сосны и 5 берез, расположенных на аллее славы около Вязовского пруда.



Обеспокоенные горожане обратились к депутату Государственной думы РФ Андрею Альшевских, после чего надзорное ведомство начало проверку.



Как сообщает прокуратура Свердловской области в ответе на запрос Андрея Альшевских, 1 августа 2019 года директор МКУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» подал заявление в муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства городского округа Дегтярск» о выдаче разрешения на вырубку деревьев, которое было выдано на следующий день.



Между тем, как установила прокуратура, у «УЖКХ» не было полномочий на выдачу такого разрешения. Кроме этого, выяснилось, что документ не предусматривает размер, место и сроки компенсационных посадок, что ставит под угрозу восполнение экологического ущерба.



В целях устранения выявленных нарушений главе администрации Дегтярска Вадиму Пильникову внесено прокурорское представление.



По факту рубки деревьев сотрудниками полиции организована доследственная проверка, произведен осмотр места происшествия. Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры.

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