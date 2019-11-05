Новости дня
11:50 | 6.11.2019
В Ирбитском районе жители не могут добиться ремонта дороги, которая превратилось в месиво
«Ни дрова на зиму не привезти, ничего. Скорая помощь тоже к дому не подъедет. Власти сначала ссылались на водоохранную зону – мол, здесь запрещено проведение работ, потом на то, что дорога является бесхозной», – рассказала одна из жителей села.
Она обратилась к депутату ЗакСобрания Свердловской области Александру Коркину, который направил запрос в администрацию Ирбитского муниципального образования.
«Пришел ответ, что отрезок грунтовой дороги отсутствует в реестре муниципального имущества, поэтому ремонт за счет средств местного бюджета невозможен. Но простите, что мешает взять дорогу на баланс? Или жители села, отрезанные от остального населенного пункта, автоматически лишаются прав? Очень странный подход администрации Ирбитского района к решению проблем граждан наблюдается уже давно, поэтому будем пытаться воздействовать, привлекать областные власти», – рассказал Александр Коркин.
© «Вечерние ведомости»
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