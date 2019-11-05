В Ирбитском районе жители не могут добиться ремонта дороги, которая превратилось в месиво

11:50 | 6.11.2019

Жители деревни Фомина Ирбитского района Свердловской области жалуются на отсутствие дороги к дому по улице Береговой, расположенного на берегу реки Ирбит. Дорога, точнее некое направление есть, но представляет собой непроходимую грязь с глубокой колеей вдоль реки. В прошлом году берег начал обваливаться, после чего ходить, а тем более ездить там стало крайне опасно. В районной администрации на просьбы жителей не реагируют в течение последних трех лет.



«Ни дрова на зиму не привезти, ничего. Скорая помощь тоже к дому не подъедет. Власти сначала ссылались на водоохранную зону – мол, здесь запрещено проведение работ, потом на то, что дорога является бесхозной», – рассказала одна из жителей села.



Она обратилась к депутату ЗакСобрания Свердловской области Александру Коркину, который направил запрос в администрацию Ирбитского муниципального образования.



«Пришел ответ, что отрезок грунтовой дороги отсутствует в реестре муниципального имущества, поэтому ремонт за счет средств местного бюджета невозможен. Но простите, что мешает взять дорогу на баланс? Или жители села, отрезанные от остального населенного пункта, автоматически лишаются прав? Очень странный подход администрации Ирбитского района к решению проблем граждан наблюдается уже давно, поэтому будем пытаться воздействовать, привлекать областные власти», – рассказал Александр Коркин.

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