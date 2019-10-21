На Урале автомобиль улетел в кювет и перевернулся. Пострадал ребёнок

13:32 | 22.10.2019

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

На 24 километре автодороги Ревда-Дегтярск-Курганово произошло ДТП, в результате которого пострадал ребёнок.



29-летняя женщина ехала за рулём Toyota Granvia, не справилась с управлением и допустила съезд с проезжей части, после чего автомобиль опрокинулся.



В момент аварии в салоне находились несовершеннолетние пассажиры. Четырехлетняя девочка получила ушиб мягких тканей правого коленного сустава, головы и лобной области. Она сидела на мягкой подушке, похожей на бустер и была пристегнута ремнём безопасности. Также в автомобиле находилась годовалая девочка – в результате ДТП она не пострадала.



Водитель привлечен к административной ответственности по ч.3 ст.12.23 КоАП РФ за перевозку четырехлетней девочки в нарушении ПДД. Женщине назначен штраф в размере 3 000 реблей.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»