Убийца Ксении Каторгиной показал, где спрятал тело

Один из подозреваемых в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной, пропавшей 10 октября, показал, где спрятал ее тело. Девушку обнаружили сегодня рядом с Северным кладбищем на Уралмаше.Сейчас в этом месте работают следователи. Сообщается, что убийца на манекене показал, как он прятал бедную девушку. Ее тело сегодня отвезли на судебно-медицинскую экспертизу.