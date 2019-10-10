В Екатеринбурге прошла премьера спектакля Григория Лифанова «Прощание в июне»

10 октября в Екатеринбургском театре юного зрителя состоялась премьера спектакля Григория Лифанова по пьесе А. Вампилова «Прощание в июне». Артисты вместе с режиссером специально читали произведения 60-х годов и слушали песни, совместно проникаясь духом ушедшей эпохи.Постановка Лифанова отличается своей добротой эстетичностью. Режиссер воссоздал удивительный мир 60-х годов, где молодежь стремится покорять вершины, а закоренелые интеллигенты сохранить свой костяк. Тема студенчества проходит через многие произведения советской драматургии, ведь эти люди строили будущее социалистического общества. Однако, сравнивая постановку Лифанова с пьесой драматурга, можно сказать, что режиссер придал ей наибольшую комичность, романтичность и надежду, чего фактически нет у Вампилова.Смотря на сегодняшний Театр юного зрителя можно прямо сказать, что труппа отлично разбирает материал отечественной драматургии и даже может посоревноваться в актерском мастерстве с артистами драматических театров.