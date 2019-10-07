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11:00 | 8.10.2019

Фото: ОГИБДД МО МВД России "Ирбитский"

В Ирбите водитель сбил мать с трехлетним ребенком

В Ирбите произошло ДТП, в котором пострадал трехлетний ребенок. Как рассказали в ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский», на маленькую девочку с матерью наехал водитель ВАЗ-21043, когда те стояли на краю проезжей части.

Авария произошла вчера утром. По причине того, что водитель отечественного автомобиля неправильно выбрал скорость, при торможении автомобиль занесло и вынесло на встречку. Из-за этого он допустил наезд на маму с дочкой. Ребенок был на велосипеде-коляске. Девочку госпитализировали с сотрясением головного мозга и гематомой лба.

В полиции уточнили, что водитель на момент аварии был трезв. Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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