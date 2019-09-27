Новости дня
13:13 | 28.09.2019
Фото: Пресс-служба УГМК
На десять тысяч толстолобиков пополнилось Новомариинское водохранилище в Ревде
«Территория Ревды становится местом проведения экологических акций. Неделю назад мы здесь высаживали лес, сегодня зарыбляем Новомариинское водохранилище. Это зарыбление проводится под контролем специалистов Уральского отделения научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, которое и дальше будет следить за состоянием водного объекта», — сказал, принявший участие в акции, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.
Это уже десятое по счету зарыбление водоемов Свердловской области. Впервые такую экологическую акцию СУМЗ организовал и провел в 2011 году.
«Мероприятие очень важное, потому что тема экологии для Ревды всегда стояла остро. За последние годы по этой теме у меня на депутатском приеме все меньше и меньше обращений», — отметил в свою очередь, также принявший участие в мероприятии, депутат Законодательного собрания области Александр Серебренников.
Мальки толстолобика выращены в Рефтинском рыбхозе до 100 граммов. На место выпуска рыбопосадочный материал привезли в «живых» машинах: в кузове размещены специальные баки с водой, в которые поставляется мелкими пузырьками кислород и поддерживается постоянная температура.
«Это рыба достойной породы, она сделает чище питьевой водоем нашей области. С 2011 года мы потратили порядка 6,5 миллиона рублей и выпустили 2 миллиона разных пород рыб. Данную акцию будем продолжать и дальше», — подчеркнул директор ОАО «СУМЗ» Багир Абдулазизов.
В естественных условиях через 5-7 лет мальки станут взрослыми особями, вес которых может достигнуть более 20 килограммов. Питаясь водными растениями и водорослями, толстолобик тем самым помогает очистить водоемы от зарастания и цветения.
«Большое спасибо Министерству экологии и природных ресурсов региона и СУМЗу за такие акции, и за то, что они стали традиционными. Жители, конечно, оценят эту работу. Уже сейчас рыбаки говорят, что рыбы стало больше», — говорит глава городского округа Ирина Тейшева.
© «Вечерние ведомости»
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