Свердловчанке назначили 14 лет колонии за сбыт наркотиков

19:01 | 25.09.2019

Фото: kaluga24.tv

В Сысерти вынесли приговор свердловчанке, обвиняемой в незаконном сбыте наркотических средств. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в общей сложности Аксане Лебедевой назначили 14 лет лишения свободы.



Следователи установили, что первую партию наркотиков, в состав которых входит героин обвиняемая приобрела в 2018 году. Далее подсудимая продала три свертка наркотиков, после чего её с поличным задержали сотрудники полиции. В период расследования также женщина снова приобрела наркотики и хранила с целью дальнейшего сбыта. Часть запрещенных Лебедева хранила в пакете из-под стирального порошка, другую часть она зарыла возле собачьей будки, а ещё одну – в куртке.



Наказание за все преступления Аксана Лебедева будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»