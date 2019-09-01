В Свердловской области выбрали лучших лаборантов химического анализа

19:03 | 24.09.2019

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В Свердловской области определили трех сильнейших лаборантов химического анализа в рамках конкурса «Славим человека труда!», об этом рассказали в департаменте информполитики региона.



На первом месте в конкурсе оказалась сотрудница Уральского научно-исследовательского химического института Елена Гурьянова, на втором оказалась работница Ирбитского химико-фармацевтического завода Анастасия Ливенцева, а третье место взяла Евгения Шереметьева – сотрудница предприятия «Уралхимпласт». Всего в конкурсе участвовали 12 человек.



Стоит напомнить, что химическая промышленность является одной из важнейших в Свердловской области. В общем объеме производства она занимает 6%.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»