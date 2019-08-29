Новости дня
13:50 | 31.08.2019
Выбрал себе телефон и ушёл с ним: в Ревде ранее судимый мужчина ограбил магазин
Злоумышленник пришел в магазин, чтобы приобрести мобильный телефон. В выборе ему помог консультант. Пока сотрудник магазина оформлял покупку, мужчина взял телефон и скрылся с места происшествия. Продавец обратилась в отдел полиции.
Сотрудники полиции установили и задержали гражданина. Им оказался ранее судимый мужчина 1981 года рождения. Он признался в содеянном и сообщил, что телефон хотел продать, а на полученные деньги купить алкогольные и наркотические вещества.
Сейчас мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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