Выбрал себе телефон и ушёл с ним: в Ревде ранее судимый мужчина ограбил магазин

13:50 | 31.08.2019

Полиция Ревды задержала мужчину, совершившего открытой хищение мобильного телефона. Кража произошла 17 августа.



Злоумышленник пришел в магазин, чтобы приобрести мобильный телефон. В выборе ему помог консультант. Пока сотрудник магазина оформлял покупку, мужчина взял телефон и скрылся с места происшествия. Продавец обратилась в отдел полиции.



Сотрудники полиции установили и задержали гражданина. Им оказался ранее судимый мужчина 1981 года рождения. Он признался в содеянном и сообщил, что телефон хотел продать, а на полученные деньги купить алкогольные и наркотические вещества.



Сейчас мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»