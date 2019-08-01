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20:57 | 26.08.2019
Фото: zdrav.me
В лагерях Свердловской области за лето отдохнули 189 тысяч юных уральцев
Согласно данным министерства образования и молодежной политики, 58 тысяч юных уральцев отдохнули в загородных лагерях, более 17 тысяч детей – в санаторных, в лагерях дневного пребывания отдохнули около 108 тысяч школьников, более 2 тысяч ребят посетили лагеря труда и отдыха, а около 900 детей выбрали отдых в палаточных и туристических лагерях. Ребята принимали участие в мероприятиях, посвящённых году П.П.Бажова, 85-летию Свердловской области и году театра.
По словам начальника департамента воспитательной работы и оздоровительной кампании министерства Сергея Карасканова, отдых детей контролировали представители сферы образования и надзорных органов. Родители могли оставить отзыв об отдыхе детей в специальной информационной анкете.
Отметим, в 2019 году отдых для детей был организован в 1261 организациях Свердловской области.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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