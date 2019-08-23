Екатеринбургские семьи приняли участие в традиционном параде детских колясок в ЦПКиО

19:14 | 24.08.2019

Фото: oblgazeta.ru

В Центральном парке культуры и отдыха имени В.В. Маяковского прошел традиционный парад колясок. В этом году темой карнавала стали любимые герои из детских мультфильмов, книжек и комиксов.



Обладателей самой красивой, оригинальной и яркой коляски наградили денежным призом в размере 15 тысяч рублей. Семья, занявшая второе место получила 10 тысяч рублей, а третье – 7 тысяч. Кроме того, на конкурсе был предусмотрен приз за лучшую детскую коляску. Победитель этой номинации выиграл 4 тысячи рублей.



Также все конкурсанты получили подарки и дипломы.



Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»