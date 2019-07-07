В Тавде прокуратура взыскала компенсацию морального вреда в пользу ребенка, на которого напала собака

10:11 | 9.07.2019

Фото: yandex.ru/images

В Тавде городская прокуратура по обращению местного жителя провела проверку в связи с нападением собаки на несовершеннолетнего мальчика.



Шестого февраля этого года собака, принадлежавшая жительнице Тавды, выбежала днем из ограды дома и покусала 13-летнего мальчика. В результате нападения у ребенка обнаружили укушенные раны волосистой части головы и ссадины на левом предплечье.



За нарушение правил содержания домашних животных, из-за чего был причинен вред ребенку, хозяйка собаки были признана виновной в совершении административного правонарушения. Ей назначили наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей.



Тавдинская городская прокуратура направила в суд иск о взыскании с владельца собаки компенсации морального вреда в пользу пострадавшего. Суд удовлетворил исковые требования и обязал выплатить 50 тысяч рублей несовершеннолетнему. Решение суда в законную силу пока не вступило.