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12:08 | 7.07.2019

Фото: kavkaz-uzel.eu

Свердловчанке грозит до 3 лет лишения свободы из-за нелегальной продажи табака

Обвиняемой в нелегальной реализации табака жительнице Ревды грозит до 3 лет лишения свободы, об этом сообщили в МО МВД России «Ревдинский».

Свердловчанка в марте этого года приехала в Екатеринбург и оптом закупила нелегальной табачной продукции низкого качества на сумму 70 тысяч рублей. После этого она привезла табак в Ревду, где занималась розничной продажей продуктов, и поручила своему продавцу начать реализовывать товар. Позже, полиция, во время осмотра торгового павильона, обнаружила 3 553 пачки табака без маркировки.

Женщина признала свою вину, сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

 


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