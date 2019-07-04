В Екатеринбурге встретили участников мотопробега «Сел и поехал», приуроченного к 30-летию МЧС России

19:17 | 6.07.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Столица Урала встретила участников всероссийского мотопробега «Сел и поехал», который приурочен к 30-летию МЧС. Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, торжественная встреча участников прошла на границе Свердловской области и Пермского края.



Путешественники во время визита в Екатеринбург посетили Уральский институт государственной противопожарной службы МЧС России, а также провели съёмки фильма «Герои нашего времени» о работе спасателей. Из столицы Урала участники мотопробега планируют отправиться в Тюменскую область.



Отметим, мотопробег «Сел и поехал» стартовал 2 июля в Санкт-Петербурге. Планируется, что он займёт порядка 20 дней и завершится на острове Сахалин.